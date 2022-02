Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Freitag (04.02.), in der Zeit von 9 Uhr bis 10:45 Uhr, parkte eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihren blauen VW Fox ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Homberger Straße, Höhe Hausnummer 24. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das geparkte Fahrzeug vermutlich im Vorbeifahren. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Beim Zurücksetzen aufgefahren - Zeugenhinweise erbeten

Fulda. Am Freitag (04.02.), um 17:10 Uhr, befuhren ein unbekannter Verkehrsteilnehmender und ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Autobahnabfahrt der A7 (von Würzburg nach Kassel), um auf die B27 Richtung Hünfeld zu gelangen. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der unbekannte Fahrzeugführer seinen Pkw an der Schnittstelle zur B27 zurück, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, da er zu weit auf der B27 stand und den dortigen Verkehr beeinträchtigte. Dabei fuhr er auf das stehende Fahrzeug des 20-jährigen Pkw-Fahrers auf. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Unfall

Philippsthal. Am Freitag (04.02.), gegen 19:45 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die Bimbacher Straße aus Richtung Unterbreizbach kommend in Richtung Röhrigshof. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Fahrer dabei möglicherweise von einem entgegenkommenden Fahrzeug geblendet, wodurch er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich im Straßengraben und kam auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfall

Heringen. Am Sonntag (06.02.), gegen 17:40 Uhr, befuhren ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Werra-Suhl-Tal in dieser Reihenfolge die L3255 aus Fahrtrichtung Wölfershausen kommend in Richtung Herfa. Der 20-jährige Fahrer geriet hierbei aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern. Sein Auto blieb anschließend auf der Fahrzeugseite, mittig der Fahrbahn liegen. Der nachfolgende 23-Jährige versuchte noch dem Fahrzeug des 20-Jährigen auszuweichen, touchierte dieses jedoch leicht. Der Hersfelder wurde leicht verletzt in ein Klinikum transportiert. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Gegen geparktes Auto gefahren und geflüchtet

Lauterbach. Am Donnerstag (03.02.), zwischen 9:30 Uhr und 13 Uhr, parkte ein Fahrer seinen Fiat Bravo auf einem Parkplatz am Entenberg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Verkehrsunfallflucht

Herbstein. Am Freitag (04.02.), zwischen 9:10 Uhr und 14 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Ford Galaxy in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Höhe der Hausnummer 2. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am rechten Außenspiegel sowie eine lange Delle an der hinteren rechten Tür bis zur Stoßstange fest. Der Gesamtsachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Polizeistation Lauterbach

