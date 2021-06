Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Feuerwehr bei Kellerbrand im Einsatz

Bonn (ots)

Bonn-Duisdorf - Am Burgweiher - 15.00 Uhr: am frühen Sonntagnachmittag meldeten mehrere Anwohner der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in Bonn- Duisdorf. Auslöser für diesen Einsatz war nach ersten Erkenntnissen ein Elektrogerät, welches im Keller eines dreigeschossigen Wohngebäudes brannte. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Bewohner hatten bereits das Gebäude verlassen. Durch gezieltes Rauchmanagement konnte eine weitere Rauchausbreitung auf den Treppenraum und insbesondere auf die Wohnungen verhindert werden. Das Feuer wurde schließlich mit einem Trupp unter Atemschutz mit einem Löschrohr über den gartenseitigen Kellerzugang, gelöscht. Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 35 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 der Berufsfeuerwehr, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwillige Feuerwehr sowie der Einsatzführungsdienst.

