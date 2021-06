Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schwelbrand blieb auf Kellerraum begrenzt

Bonn (ots)

Brüser-Berg, 17.06.2021

Der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst wurde gegen 22:30 Uhr ein Kellerbrand in der Erfurtstraße im Stadtteil Brüser-Berg gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich die Bewohner*innen des Reihenhauses bereits in Sicherheit gebracht. In einem Kellerraum war eine starke Verrauchung festzustellen, die nicht weiter in das Gebäude zog. Ein Trupp unter Atemschutz setzte einen Schutzvorhang um die Rauchausbreitung ins restliche Gebäude zu minimieren. Ein weiterer Trupp unter Atemschutz kontrollierte das Gebäude nach weiteren Gefahren. Im Kellerraum hatte sich ein Schwelbrand gebildet, der mittels einem Strahlrohr abgelöscht werden konnte. Mit einem Lüfter wurde der betroffenen Bereich ventiliert. Im Einsatz waren 40 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr, sowie des Rettungsdienstes.

