Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von E-Scooter - Einbruch in Freizeiteinrichtung - Paket gestohlen - Sachbeschädigung an Pkw - Einbrüche in Firmengebäude - Einbrüche in Wohnhäuser

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von E-Scooter

Lauterbach. Unbekannte entwendeten am Freitagvormittag (04.02.), zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers "LetGospt" von einem Schulgelände in der Straße "An der Wascherde". Der Roller im Wert von circa 350 Euro war zur Tatzeit mit einem Fahrradschloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Freizeiteinrichtung

Alsfeld. Eine Freizeiteinrichtung in der Straße "An der Bleiche" wurde in der Nacht zu Freitag (04.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch ein Fenster gelangten die Einbrecher in die Räume, in denen sie mehrere Sanduhren von den Wänden rissen und entwendeten. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 50 Euro. Zudem entstand Sachschaden von etwa 30 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Paket gestohlen

Schotten. Unbekannte entwendeten am Samstag (22.01.), gegen 15 Uhr, ein Postpaket vor einem Haus in der Gierbachstraße im Ortsteil Götzen. In der Sendung befand sich ein Mobiltelefon sowie eine Armbanduhr im Gesamtwert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung an Pkw

Alsfeld. Den Spiegel eines weißen Renault Clio beschädigten Unbekannte in der Nacht zu Samstag (05.02.). Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße "Fuldaer Tor". Der Sachschaden beläuft sich auf circa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Firmengebäude

Schotten. Unbekannte brachen am Samstagabend (05.02.) in zwei Firmengebäude in der "Seestraße" ein. Durch Einschlagen von Fenstern gelangten die Einbrecher in die Geschäftsräume. In einem der Gebäude löste, gegen 20.20 Uhr, ein akustischer Alarm aus, woraufhin die Täter vermutlich flüchteten. Entwendet wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Es entstand jedoch Gesamtsachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbrüche in Wohnhäuser

Kirtorf. Zwei Einfamilienhäuser in der Schulstraße wurden am Sonntagabend (06.02.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln von Fenstern gelangten die Einbrecher in die Wohnräume, die sie anschließend durchsuchten. Mit Schmuckstücken, Wertgegenständen und Münzsammlungen im Gesamtwert von etwa 4.000 Euro flüchteten die Langfinger in unbekannte Richtung. Es entstand außerdem Sachschaden von insgesamt circa 400 Euro an den Wohnhäusern. Ob die beiden Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Telefonnummer 0661/105-2041.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell