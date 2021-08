Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Polizeiorchesters setzt Hessentour fort und musiziert an Senioreneinrichtungen in Mittelhessen

Gießen/Wetzlar/Dillenburg (ots)

Das Landespolizeiorchester Hessen (LPO) setzt seine Hessentour an Senioren- und Pflegeeinrichtungen fort. Nachdem das Rhein-Main-Gebiet bespielt worden ist, folgen nun Auftritte in Mittelhessen. Unter dem Motto: "Musik macht Mut" sucht das LPO in den kommenden drei Wochen Einrichtungen in Stadt und Landkreis Gießen, Wetzlar und Dillenburg auf, um deren Bewohnerinnen und Bewohner eine kurzweilige Unterhaltung zu bieten und auf musikalische Art weiter zum Durchhalten in der weiterhin anhaltenden Pandemiezeit zu ermutigen.

Bislang nur Gewinner

Die Hessentour des LPO, die Anfang Juli wieder starten konnte, erreichte bislang rund 1.000 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Beschäftigte der jeweiligen Einrichtungen. Sie erlebten unter strenger Berücksichtigung der Vorgaben des RKI (Robert-Koch-Institut) und des FIM (Freiburger Institut für Musikermedizin) sowie der gesetzlichen Bestimmungen stets kurzweilige Konzerte, die im Freien gegeben wurden. Durchweg an allen Standorten klatschte das Publikum im Takt, schunkelte zur Musik und schenkte den jeweiligen Ensembles zum Abschluss einen dankbaren Applaus. Aber auch die Musikerinnen und Musiker in Polizeiuniformen zeigten sich sehr dankbar. Immerhin waren es nach einem dreiviertel Jahr Zwangspause wieder die ersten Male, dass live vor einem Publikum gespielt werden konnte. Also eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Konzertreihe setzt sich in Ost- und Nordhessen fort

Nachdem die Konzertreihe im Süden Hessens begann und Anfang September in Mittelhessen beendet sein wird, wird das LPO in Richtung Ost- und Nordhessen weiterziehen. Auch dort wird dann in unterschiedlichen Ensembles wie beispielsweise Saxophon-, Horn- oder Klarinettenquartett sowie Volkstümliche Besetzung gespielt und den älteren Menschen und Pflegebedürftigen während der jeweils einstündigen Unterhaltung viel Freude bereitet.

Beachten Sie bitte auch unsere bereits veröffentlichten Pressemitteilungen vom 05.07.2021: "Polizei musiziert hessenweit an Senioreneinrichtungen; Landespolizeiorchester will wieder begeistern" und vom 16.07.2021: "Hessentour des Polizeiorchesters mit positiver Zwischenbilanz; Nach kurzer Pause wird in Mittelhessen weitergespielt". Weitere Informationen zum Landespolizeiorchester Hessen gibt es unter: https://www.polizei.hessen.de/Die-Polizei/Aufgaben-und-mehr/Landespolizeiorchester/

