Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sportbootunfall am Binger Loch

Rüdesheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr hatte ein Sportboot am Binger Loch auf der Bergfahrt einen Motorschaden. Ein weiterer Sportbootfahrer bemerkte dies und wollte helfen. Hierzu sollte der Havarist mittels Tampen abgeschleppt werden. Beim Zuwerfen des selbigen geriet dieser allerdings in der Antriebsschraube des helfenden Sportbootes. Dies hatte zur Folge, dass nun zwei Sportboote manövrierunfähig zu Tal trieben. Durch die Feuerwehr Rüdesheim und Lorch konnten beide Sportboote gesichert werden und liegen wieder an ihrem Liegeplatz im Rüdesheimer Hafen.

