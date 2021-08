Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Schäden durch erheblichen Sog-und Wellenschlag auf dem Main

Hanau (ots)

Heute gegen 12:55 Uhr fuhr ein leeres Tankschiff an den Sportbootliegeplätzen in Haunau den Main zu Tal. Aufgrund eines Fahrfehlers musste der Schiffsführer des Tankschiffes in diesem Bereich die Geschwindigkeit erhöhen, um sein Schiff wieder sicher manövrieren zu können. Dabei kam es zu Schäden an mindestens acht dort stillliegenden Sportbooten. Die Ermittlungen werden durch die Wasserschutzpolizei in Frankfurt geführt.

