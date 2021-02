Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodmann-Ludwigshafen

B 34, Lkrs. KN) Überholender Autofahrer gefährdet andere Verkehrsteilnehmer und verursacht Unfall - Zeugenaufruf (02.02.2021)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, den ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines Kleinwagens mit FN-Kennzeichen bei einem Überholvorgang im Überholverbot am Dienstagabend auf der Bundesstraße 34 kurz vor Espasingen verursacht hat, sucht die Polizei dringend Zeugen. Der derzeit noch unbekannte Unfallverursacher fuhr gegen 18.45 Uhr in einer Fahrzeugkolonne mit einem hellen Kleinwagen, ähnlich einem Renault Twingo oder einem Toyota Aygo, mit FN-Kennzeichen für den Bodenseekreis auf der B 34 - von der Anschlussstelle B 33 Radolfzell kommend -in Richtung Espasingen. In einer langgezogenen Rechtskurve, kurz nach der Abzweigung "Mooshof", scherte der Kleinwagenfahrer trotz bestehendem Überholverbot und nahendem Gegenverkehr nach links aus und überholte mehrere Fahrzeuge einer Kolonne. Sowohl der Gegenverkehr als auch die überholten Fahrzeuge der Kolonne leiteten eine Vollbremsung ein, um einen Unfall zu verhindern. In der Folge kam es in der abbremsenden Fahrzeugkolonne zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Autos mit einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Ungeachtet des durch den gefährlichen Überholvorgang gerade verursachten Unfalls setzte der unbekannte Fahrer des hellen Kleinwagens seine Fahrt in Richtung Espasingen fort und flüchtete so von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei dringend Zeugen und bittet um Hinweise zu dem Verursacher. Personen, insbesondere Verkehrsteilnehmer die den geschilderten Unfall am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, auf der B 34 bei Espasingen beobachtet haben, ebenfalls von dem hellen Kleinwagen überholt worden oder diesem entgegengekommen sind, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst in Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

