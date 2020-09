Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Einsatzreiches Wochenende für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Am Samstag, den 19.09.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 04:06 Uhr in den Ortsteil Voerde zu einem brennenden Papiercontainer alarmiert. Der Papiercontainer wurde mit ca. 500 l Wasser abgelöscht. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug vor Ort waren, um 04:50 Uhr beendet werden.

Um 12:47 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug in die Milsperstraße zu einem gemeldeten PKW Brand alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass das Fahrzeug nicht brannte, sondern verunfallt war und ausgetretenes, dampfendes Kühlmittel für eine Rauchentwicklung sorgte. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die beiden Personen, die sich in dem Fahrzeug befanden, medizinisch versorgt, die Fahrzeugbatterie abgeklemmt und der Brandschutz an der Einsatzstelle sichergestellt. Der Einsatz endete für die 5 Einsatzkräfte um 13:19 Uhr.

Um 15:52 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zu einem "First Responder" ( medizinische Erstversorgung) in den Ortsteil Homberge alarmiert. Der Patient wurde bis zum Eintreffen des Rettungswagen und des Notarztes durch die Notfallsanitäter der Feuerwehr erstversorgt. Dieser Einsatz konnte um 16:24 Uhr beendet werden.

Um 20:42 Uhr wurde die Drehleiter zur überörtlichen Hilfeleistung zu einem gemeldeten Industriebrand in die Nachbarstadt Schwelm angefordert. Der Einsatz der Drehleiter beschränkte sich auf eine Bereitstellung vor Ort und konnte um 21:18 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden.

Um 21:17 Uhr wurde das Hilfeleistungslöschfahrzeug zur Hembecker Talstraße alarmiert. Eine ca. 300m lange Betriebsmittelspur wurde durch die Einsatzkräfte abgestreut, abgestumpft und aufgenommen. Des Weiteren wurden mehrere Warnschilder in dem betroffenen Bereich aufgestellt. Der Einsatz konnte für die 4 Einsatzkräfte um 21:56 Uhr beendet werden.

Am Sonntagmorgen um 07:22 Uhr wurde die Feuerwehr erneut zu einem Papiercontainer im Ortsteil Voerde alarmiert. Der brennende Papiercontainer wurde mit ca. 600 l Wasser abgelöscht und im Anschluss mit Schaum abgedeckt. Der Einsatz konnte für die 6 Einsatzkräfte um 07:58 Uhr beendet werden.

Um 08:35 Uhr meldete ein besorgter Bürger eine Rauchentwicklung im Bereich Altenvoerde/Voerde. Nach umfangreicher und systematischer Erkundung durch eine Vielzahl von Einsatzkräften und Fahrzeugen konnte Morgennebel als Verursacher ausfindig gemacht werden. Der Einsatz konnte für die 33 Einsatzkräfte die mit 6 Fahrzeugen vor Ort waren um 09:03 Uhr beendet werden.

