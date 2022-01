Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Die Fahrt eines minderjährigen Ausreißers wurde durch die Bundespolizei beendet

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof, Jena (ots)

Trotz der Vielzahl an Bahnreisenden am Erfurter Hauptbahnhof weckte ein augenscheinlich allein reisender 12-Jähriger das Interesse der Bundespolizei.

Der Junge entzog sich am gestrigen Tag der elterlichen Obhut in Jena. Wie er es in einen Intercityexpress nach Erfurt schaffte, war zunächst nicht zu rekonstruieren. Gleichwohl gab er gegenüber den Bundespolizisten zu verstehen, dass er mal etwas erleben wollte.

In der Folge seiner alleinigen Reise wurde er zunächst in den schützenden Gewahrsam der Bundespolizei verbracht. Über Befragungen und Rücksprache mit benachbarten Dienststellen wurde bekannt, dass der Junge bereits als vermisst gemeldet war.

Neben seiner Zugreise erlebte er somit auch noch eine Fahrt in einem Polizeiauto der Landespolizeiinspektion Jena, die ihn in Erfurt abgeholt und zu seinen Sorgeberechtigten zurückgebracht hat.

