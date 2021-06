Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde, Lindenstraße/Zur Axt, 2 Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Oelde wurden am Montag, 21.06.2021, gegen 16:00 Uhr, zwei Personen verletzt. Ein 22-jähriger Oelder fuhr mit einem blauen VW-Polo aus dem Kreisverkehr Lindenstraße/Zur Axt/Gröningsweg heraus auf die Lindenstraße. Dabei schleuderte der Pkw über eine Verkehrsinsel und prallte rechts neben der Fahrbahn gegen einen Baum. Der Fahrer des Pkw wurde dabei leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-jährige Beifahrerin aus Rumänien wurde schwer verletzt und kam ebenfalls in ein Krankenhaus. An dem Pkw entstand Totalschaden. Er musste abgeschleppt werden. Auch der Baum wurde beschädigt. Die Lindenstraße war im Bereich der Unfallstelle zeitweise gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell