Polizei Warendorf

POL-WAF: Hoetmar. 7 Personen bei Verkehrsunfall verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Warendorf (ots)

7 verletzte Personen - das ist die Bilanz eines schweren Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag auf der Kreisstraße 20 ereignet hat.

Gegen 15.30 Uhr befuhr eine 51-jährige Frau aus Bonn mit ihrem Pkw der Marke Dacia die Kreisstraße 1 aus Enniger kommend in Fahrrichtung Freckenhorst. Mit ihr im Fahrzeug befanden sich ein 53-jähriger Mann, eine 24-jährige Frau und ein 4-jähriges Kind.

Zur gleichen Zeit befuhr 26-jähriger Mann aus Telgte mit einem Kleintransporter die K 20 in Fahrtrichtung Hoetmar. Dieses Fahrzeug war zudem besetzt mit einem 51-Jährigen aus Hoetmar und einem 58-jährigen Mann aus Neubeckum.

An der Einmündung der K1 in die vorfahrberechtigte K20 kollidierte der von der Frau aus Bonn geführte Pkw mit dem von rechts kommenden Transporter. In Folge des Unfalls wurde der 53-jähirge Mann so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden musste. Die 24-jährige Mitfahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen transportiert. Ein zweiter, bereits angeforderter, Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Alle anderen Unfallbeteiligten verletzten sich leicht und wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Die beteiligten Fahrzeuge wurde auf polizeiliche Anordnung durch ein Abschleppunternehmen sichergestellt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf ca. 20.000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis 18.00 Uhr gesperrt.

