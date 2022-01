Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220119-6: Polizei sucht mit Fotos nach vermisstem Mann

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Spur des 41-jährigen Pulheimers verliert sich in Gerolstein

Mit Fotos sucht die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach dem als vermisst gemeldeten Bernd B. (41) aus Pulheim. Er ist 176 Zentimeter groß, von athletischer Figur und hat kurze blonde Haare. Zuletzt soll er mit einem blauen Parka der Marke Tom Tailor, einer ebenfalls blauen Jeanshose und weißen Adidas Sneakern bekleidet gewesen sein.

Bernd B. wurde nach derzeitigem Sachstand am Mittwochnachmittag (5. Januar) auf einem Parkplatz an der Ringstraße in Gerolstein zuletzt gesehen. Kriminalbeamte ermittelten, dass er mit einem Leihwagen dorthin gefahren war und das Auto auf dem Parkplatz stehen ließ. Zeugen gaben an, dass der Gesuchte von dort zu Fuß in Richtung des angrenzenden Waldgebiets ging.

Der Aufenthaltsort des Vermissten ist seither unbekannt. Auch aufwändige Suchmaßnahmen der Polizei mit Einsatzkräften, Personenspürhunden und Polizeihubschraubern brachten keinen Erfolg. Die zuständigen Ermittler können derzeit nicht ausschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Fotos des Vermissten sind unter dem folgenden Link einsehbar: https://url.nrw/REK001

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hat den auf den Fahndungsbildern abgelichteten Mann gesehen? Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Zeugenhinweise bitte an das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 02233 52-0, per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de oder an jede Polizeidienststelle. Im Antreffungsfall wird um einen unverzüglichen Anruf bei der Polizei unter der Notrufnummer "110" gebeten. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell