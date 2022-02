Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: BMW gestohlen - Diebstahl von Audi - Tabak entwendet

BMW gestohlen

Alsfeld. Einen weißen BMW X5, im Wert von rund 46.500 Euro, stahlen unbekannte Täter am frühen Mittwochmorgen (09.02.), gegen 1.30 Uhr, im Langwiesenweg im Ortsteil Leusel. Zur Tatzeit stand das Auto, mit den amtlichen Kennzeichen MR-HAT 3333, auf einem Privatgelände. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl von Audi

Schlitz. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (09.02.) einen grauen Audi Q7 im Wert von circa 40.000 Euro. Das Fahrzeug, mit den amtlichen Kennzeichen VB-CT 1966, stand zur Tatzeit in der Straße "Steinigshohl" im Ortsteil Queck auf einem privaten Stellplatz. Hinweise bitte an den Polizeiposten Schlitz unter der Telefonnummer 06642/60999-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Tabak entwendet

Schotten. Eine Dose Tabak der Marke "Pall Mall" - im Wert von circa 15 Euro - entwendete ein Unbekannter am Mittwochnachtmittag (09.02.), gegen 16.45 Uhr, in einem Markt in der Vogelsbergstraße. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

