Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfall gesucht

Papenburg (ots)

Am Donnerstag, kam es auf der Straße Grader Weg in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer war gegen 15.50 Uhr in Richtung der Straße Am Vosseberg unterwegs. Um an einer Baustelle und einem dahinter parkenden Pkw vorbeizufahren, fuhr er auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zu einer Berührung der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Mercedes. Die Mercedes-Fahrerin bremste aufgrund des Anstoßes ihr Fahrzeug ab. Der dahinter fahrende Fahrer eines VW erkannte die Situation zu spät und fuhr auf dem Mercedes auf. Die Mercedes-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 1300 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/ 9260 zu melden.

