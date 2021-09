Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Zwischen Donnerstag, 02.09.2021 und Freitag, 03.09.2021, gelangten Unbekannte durch Aufhebeln einer Kellertür in ein Einfamilienhaus, welches sich in der Straße "Am Hellenrain" befindet. Aus dem Haus wurde eine Briefmarkensammlung mitgenommen. Das Kriminalkommissariat Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche hierzu verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

