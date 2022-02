Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ein entblößtes Hinterteil zum Dienstbeginn

Jena (ots)

Ein entblößtest Hinterteil bekamen am Donnerstagabend zwei Männer zu sehen, die auf dem Weg zur Arbeit waren. Ein 34-Jähriger und sein 27 Jahre alter Mitfahrer befuhren mit ihrem Pkw den Ernst-Abbe-Platz. Ein 35-Jähriger war zu dieser Zeit als Fußgänger unterwegs und machte die Fahrzeugbesatzung lautstark darauf aufmerksam, dass es sich bei der Örtlichkeit um eine Fußgängerzone handelt und er die Fahrt hier missbilligte. Die beiden Fahrzeuginsassen versuchten dem alkoholisierten Mann zu verdeutlichen, dass sie in der Nähe arbeiten, gleich ihre Schicht beginnt, sie folglich berechtigt hier langfahren und setzten ihre Fahrt langsam fort. Dies gefiel dem 35-Jährigen aber überhaupt nicht, sodass dieser gegen den linken Außenspiegel und die Seitenscheibe trat. Glücklicherweise entstand dadurch kein Sachschaden. Als sich der verbale Streit zwischen den Parteien dann immer mehr zuspitzte, entblößte der 35-Jährige plötzlich sein Hinterteil und streckte es den beiden Autofahrern entgegen. Seine Freizügigkeit war sicherlich auch ein stückweit in seinem Alkoholpegel begründet, denn der Mann beatmete das Alkoholmessgerät mit über 3 Promille.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell