LPI-J: Hirsch danach abgehauen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Aufgrund eines Zusammenstoßes mit einem Hirsch, am Donnerstagabend, war der Pkw eines 38-Jährigen nicht mehr fahrbereit. Gegen 21:30 Uhr befuhr der Mann mit seinem Skoda die Landstraße aus Hummelshain in Richtung Kahla. Plötzlich querte das Tier die Fahrbahn und eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß so beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Das Tier allerdings entfernte sich über das angrenzende Feld und ward nicht mehr gesehen.

