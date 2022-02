Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Gleich zweimal erschienen, trotz Hausverbot

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich zweimal erschein eine 34-Jährige am Donnerstag vor einer Kindertagesstätte in Hermsdorf. Ihr Ansinnen war, ein klärendes Gespräch mit den Erziehern und ihrem ehemaligen Mann zu führen. Was die Frau dabei allerdings nicht beachtete, war, dass sie sich strafbar machte, weil gegen sie ein Hausverbot bestand. Beim ersten Vorfall an diesem Tag war die Frau noch vor Eintreffen der Polizeibeamten wieder weg, aber in den späten Nachmittagsstunden konnte die 34-Jährige vor Ort angetroffen werden. Nach einer eindringlichen Ansprache war die Frau sehr kooperativ und entfernte sich vom Einsatzort, zumal weitere Maßnahmen bei Nichteinhaltung angedroht wurden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell