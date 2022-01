Polizei Münster

POL-MS: Tasche vom Fahrrad geklaut - Diebe nutzen günstige Gelegenheit

Münster (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am Freitagabend (8.1., 21:06 Uhr) am Bahnhofsvorplatz die Damenhandtasche einer 57-jährigen Radfahrerin.

Die Frau aus Telgte war in Richtung Bahnhof unterwegs, als ihr an einer roten Ampel ihre currygelbe Ledertasche entwendet worden war. Die Handtasche samt Handy und diverser Schlüssel befand sich in ihrer unverschlossenen Fahrradtasche. Als die 57-Jährige später in den Zug stieg, fiel ihr der Verlust auf. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte unter der 0251 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell