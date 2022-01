Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe-Durlach- Polizei sucht Zeugen nach Gartenhausaufbruchserie

Am vergangenen Wochenende kam es in Stadtteil Durlach zu mehreren Gartenhausaufbrüchen, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach auf der Suche nach Zeugenhinweisen ist.

Zwischen Freitag, 31.12.2021 und Montag, 10.01.2022, 14:30 Uhr verschafften sich die Täter durch Aufhebeln Zugang zu fünf Gartenhütten in der Badener Straße. An insgesamt zwölf Grundstücken beschädigten sie das Gartentor, wodurch sie auf das jeweilige Grundstück gelangten. Ob die Eindringlinge dabei Gegenstände an sich nahmen, kann aktuell noch nicht gesagt werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im besagten Zeitraum im Bereich der Kleingartenanlage Badener Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 49070 zu melden.

