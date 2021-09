Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: Drogenhandel über das Darknet aufgedeckt - Zollfahndung vollstreckt zwei Haftbefehle

Köln (ots)

Unter Sachleitung der bei der Staatsanwaltschaft Köln angesiedelten Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime (ZAC NRW) durchsuchten am Dienstagmorgen Fahnder des Zollfahndungsamtes Hamburg zehn Wohnungen in Köln, Hürth, Frechen, Nettetal und im niederländischen Venlo. Gegen zwei Tatverdächtige wurden durch eine Spezialeinheit des Zolls Haftbefehle vollstreckt. In einem Keller entdeckten die Zollbeamten ein Labor, das vermutlich für die Rauschgiftherstellung genutzt wurde. Im Rahmen der Durchsuchungen wurden mehrere Kilogramm verschiedener Betäubungsmittel sichergestellt. Die Ermittler fanden im Zuge der Maßnahmen auch ein Springmesser und einen Schlagring.

Das bereits seit Ende 2019 geführte Ermittlungsverfahren richtet sich gegen acht Beschuldigte im Alter von 21 bis 61 Jahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und Geldwäsche. Die Beschuldigten sind unter anderem verdächtig Betäubungsmittel über das Darknet verkauft zu haben.

"Der Zoll bekämpft entschlossen den Rauschgifthandel über das Darknet. Wir wollen auch dort Handelsstrukturen zerstören", kommentiert Stephan Meyns, Pressesprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg, den Einsatz.

Das Amtsgericht Köln erließ gegen die Beschuldigten außerdem Arrestbeschlüsse in Höhe von insgesamt rund 350.000 Euro. Am Dienstag sicherten die Zollbeamten etwa 75.000 Euro Bargeld, drei hochwertige Armbanduhren, Goldschmuck, sechs Pkw und ein Motorrad.

Dazu erläutert Stephan Meyns weiter: "Unser Ziel ist es auch, aus illegalen Geschäften erlangte Gewinne abzuschöpfen. Verbrechen soll sich nicht auszahlen."

Weiter wurde bei den Maßnahmen umfangreiches Beweismaterial, unter anderem diverse elektronische Beweismittel, sichergestellt.

An den Maßnahmen waren etwa 100 Einsatzkräfte beteiligt.

Die weiteren Ermittlungen der Hamburger Zollfahndung, im Auftrag der ZAC NRW, dauern an.

Original-Content von: Zollfahndungsamt Hamburg, übermittelt durch news aktuell