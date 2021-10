Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

Nienburg (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 19.10.2021, gegen 12.30 Uhr bewiesen Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg ihr gutes Gespür für gefährdendes Verhalten im Straßenverkehr. Sie kontrollierten an der Hannoverschen Straße in Nienburg einen 34-jährigen Rollerfahrer und stellten fest, dass dieser nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte und zusätzlich Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung vorwies. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Sie ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Anschließend wurde der 34-jährige aus Rehburg-Loccum aus der polizeilichen Maßnahme entlassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

