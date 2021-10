Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Marklohe/Lemke - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruch

Nienburg (ots)

(KEM) Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit vom Freitag, 15.10.2021, ca. 15.00 Uhr bis Dienstag, 19.10.2021, ca. 12.30 Uhr während der Abwesenheit der Bewohner in ein Einfamilienhaus an der Straße Mühlenteich in Marklohe OT Lemke eingebrochen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen versuchten sie zunächst die Terrassenglastür einzuschlagen, was jedoch misslang. Daraufhin hebelten sie die Tür mit einem Werkzeug auf, betraten das Haus und durchsuchten die Räume. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Ob die Täter Diebesgut erlangten ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen und bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen am Mühlenteich beobachtet oder möglicherweise auch das Klirren der Glasscheibe gehört haben, sich telefonisch mit der Polizei in Hoya unter (04251) 934 640 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät insbesondere in Anbetracht der aktuellen Herbstferien und möglicher längerer Abwesenheiten mit Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbrüche vorzubeugen. Fenster, Türen sowie Garagentore sollten immer geschlossen stehen. Auch empfehlen sich eine über Bewegungsmelder gesteuerte Außenbeleuchtung sowie zeitschaltuhrgesteuerte Lichtquellen und Jalousien im und am Haus. Darüber hinaus sollte man vermeiden, öffentlich und tagesaktuell in den sozialen Medien im Internet über seinen Urlaub zu informieren. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Interessierte bei dem Beauftragten für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Polizeihauptkommissar Henri Slaar, unter (05021) 9778 108.

