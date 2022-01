Polizei Münster

POL-MS: Hochwertige elektronische Geräte im Auto gelassen - Diebe greifen zu

Münster (ots)

Unbekannte Täter haben am Dienstagabend (11.01) zwischen 17:15 und 18:15 Uhr an der Hammer Straße wertvolle elektronische Geräte und Parfüm aus einem Pkw entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Der 49-jährige Münsteraner hatte seinen VW für eine Stunde an der Hammer Straße, zwischen der Josefstraße und Goebenstraße geparkt. Nach seiner Rückkehr stellte er fest, dass das Auto durchwühlt worden war. Die Unbekannten nahmen ein iPad, eine Apple Watch sowie zwei Parfümflaschen der Marke Dior mit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Verfasser: Yusuf Yalim

