Polizei Münster

POL-MS: Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss - Rechtsanwalt will Mandanten bei der Polizei besuchen

Münster (ots)

Für einen Rechtsanwalt aus Münster hat ein vermeintlicher Besuch bei seinem Mandanten auf der Polizeiwache Friesenring am Sonntagmorgen (9.1., 08:30 Uhr) nun ein Nachspiel. Der Mann erschien auf der Wache und gab an, dass er einen festgenommenen Mandanten vertreten wolle. Dieser war jedoch bereits wieder entlassen worden. In dem Gespräch mit dem Anwalt rochen die Beamten trotz Maske Alkohol in der Atemluft. Nachdem der Rechtsanwalt die Wache wieder verlassen hatte, beobachteten die Polizisten, wie der Münsteraner zielstrebig zu einem Auto lief, einstieg und vom Friesenring losfuhr. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und hielten den Mann an. Ein freiwilliger Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 0,84 Promille. Auf die Frage nach seinem Führerschein antwortete der Rechtsanwalt, dass er keinen mehr besitzen würde. Den Mann erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell