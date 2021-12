Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Mehrfamilienhaus am Oidtweiler Weg - Ursache noch unklar

Alsdorf (ots)

In einem Mehrfamilienhaus am Oidtweiler Weg in Alsdorf ist am Mittwochnachmittag (29.12.2021) gegen 14 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Zwei Wohnungen sind vorerst unbewohnbar. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das Feuer im Erdgeschoss ausgebreitet. Alle Bewohner des Hauses konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Sie kamen vorerst bei Verwandten unter. Für die Dauer der Löscharbeiten musste der Bereich am Oidtweiler Weg gesperrt und auch das Nachbarhaus geräumt werden.

Die genaue Höhe des Gebäudeschadens ist noch nicht bekannt. Auch die Ursache des Brands ist noch nicht gefunden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

