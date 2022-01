Polizei Münster

POL-MS: Lkw touchiert Fahrrad im Kreisverkehr - 20-Jähriger glücklicherweise nur leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (11.01, 07:55 Uhr) ist es am Gievenbecker Weg zu einem Unfall zwischen einem 42-jährigen Lkw-Fahrer und einem 20-jährigen Radfahrer aus Münster gekommen. Der 42-jährige Fahrer beabsichtigte aus dem Kreisverkehr aus Richtung Austermannstraße kommend in die Busso-Peus-Straße herauszufahren. Dabei touchierte er den Radfahrer, der die Straße überqueren wollte. Der 20-Jährige sah den Lkw noch heranfahren, versuchte ihm auszuweichen, kollidierte mit der Front und fiel zu Boden. Rettungskräfte brachten den Münsteraner in ein Krankenhaus.

