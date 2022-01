Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Roter VW UP beschädigt

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 10.01.2021, zwischen ca. 09.15 und 09.25 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verursacher auf dem Parkplatz der Apotheke an der Ziegelkampstraße einen roten VW UP. Der rote PKW wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen PKW an der hinteren linken Stoßstange in Form von Kratzern beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die 58-jährige Geschädigte bemerkte den Schaden kurze Zeit später und erstattete Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese unter (05021) 97780 entgegen.

