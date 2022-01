Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Traktor nach Unfall gesucht

Lauenau (ots)

(He.) Am Dienstag zwischen 17:25 und 17:30 kam einem Verkehrsteilnehmer in Lauenau, K58, Höhe Abfahrt Gut Lübbersen ein Traktor entgegen, der dem PKW-Fahrer den Außenspiegel abriss. Es besteht die Möglichkeit, dass der Fahrer des Traktors den Zusammenstoß nicht bemerkt hat, deshalb werden Zeugen für diesen Unfall gesucht, Hinweise bitte an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/94610.

