Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: PKW kommt auf dem Dach zum Liegen

Messenkamp (ots)

(He.) Am Dienstag um 14 Uhr verliert ein 61-jähriger Autofahrer in Messenkamp auf der K 61 die Kontrolle über seinen PKW. Zuvor bekam der Fahrer einen Niesanfall, schleuderte in den Graben und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Fahrzeugführer wurde zum Glück nicht verletzt, jedoch lief Motoröl aus. Der Schaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

