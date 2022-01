Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von Zaunelementen

Lyhren (ots)

(He.) In Lyhren kam es in der Zeit von Montag 19:30 Uhr bis Dienstag 15 Uhr zu einem Diebstahl von ca. 15 Zaunelementen. Bei dem Zaun handelte es sich um gusseiserne Elemente mit einem Gewicht von ca. 1 Tonne. Die Polizei bittet Zeugen des Diebstahls sich bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723/94610 zu melden.

