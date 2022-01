Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alkohol am Steuer

Zeugenaufruf

Hoya (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15.10 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen einen verdächtigen Pkw, der auffallend in Schlangenlinien von Schweringen bis Hoya unterwegs war. Bei der Kontrolle durch die Polizei wurde bei der 48-jährigen Fahrzeugführerin eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Der Wert betrug über 2,6 Promille. Die Fahrzeugführerin erwartet ein Strafverfahren, zudem musste sie eine Blutprobe sowie ihren Führerschein sofort abgeben. Auf der Strecke zwischen Schweringen und Hoya soll die Fahrzeugführerin mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sein, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Hoya unter Tel. 04251-934640 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell