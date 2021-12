Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Sachbeschädigungen im Stadtgebiet, Polizei sucht Zeugen

Husum (ots)

In der Nacht von Dienstag (14.12.21) auf Mittwoch (15.12.21) wurden im Husumer Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen begangen. In der Otto-Hahn-Straße wurde die Heckscheibe eines parkenden Mercedes beschädigt. In der Robert-Koch-Straße wurden vier Scheiben der Fahrerseite eines Reisebusses und außerdem die Fahrerscheibe eines parkenden Opel Omega sowie die Heckscheibe eines Toyota zerstört. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieser Sachbeschädigungen/Vandalismus-Taten aufgenommen und fragt: Wer hat in der letzten Nacht Personen in Husum beobachtet, die mit diesen Taten in Verbindung stehen könnten? Wer hat verdächtige Geräusche wahrgenommen, die mit der Verübung der o.g. Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell