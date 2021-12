Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: BAB 7, Parkplatz Arenholz - 55-jähriger LKW-Fahrer mit über 2,8 Promille aus dem Verkehr gezogen

A7, Parkplatz Arenholz (ots)

Am Montagmorgen (13.12.21), um 11 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Nord im Rahmen der Streife die Autobahn 7 aus Richtung Hamburg kommend in Richtung Dänemark. Auf Höhe Lürschau fiel den Beamten ein Sattelzug auf, der in Schlangenlinien geführt wurde, worauf der LKW auf den Autobahn-Parkplatz Arenholz gelotst und dort einer Kontrolle unterzogen wurde. Der 55-jährige Fahrer des Sattelzugs war kaum in der Lage eigenständig aus seinem Führerhaus auszusteigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,8 Promille. Für eine Blutprobenentnahme wurde der Fahrer in ein Krankenhaus nach Flensburg verbracht. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt, dass Fahren von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde dem 55-jährigen untersagt. Der LKW wurde zur Verhinderung der Weiterfahrt mit einer Parkkralle gesichert.

