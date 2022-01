Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Täter entwenden diverse Parfüms

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montagmorgen, den 03.01.2022, gegen 05.15 Uhr brachen zwei bislang unbekannte Täter in die Parfümerie an der Langen Straße in Nienburg ein und entwendeten diverse Parfüms.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten die Täter die Glasschiebetür mit einem ausgehobenen Gullideckel, betraten das Geschäft und steckten diverse Parfüms in mitgeführte Taschen. Anschließend entfernten sie sich in Richtung Spargelbrunnen, Weserstraße und weiter in unbekannte Richtung. Trotz unverzüglicher Fahndung konnten die Täter unerkannt flüchten. Sie waren dunkel gekleidet und trugen zwei dunkle Taschen bei sich.

Die Gesamtschadenshöhe liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei Nienburg bittet um Zeugenhinweise und nimmt diese telefonisch unter (05021) 97780 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell