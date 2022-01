Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hoya/Rehren: Insgesamt 16 Verstöße gegen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb mehrerer Versammlungen

Nienburg (ots)

(Haa) Am Sonntag, den 09.01.2021, kam es in Hoya zu einer nicht angezeigten Versammlung. Über die sozialen Medien wurde auf der dortigen Weserbrücke zu einer Kundgebung aufgerufen. In dem Zeitraum von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr versammelten sich insgesamt 50 Personen im Bereich der Brücke. Nachdem die Polizei die Ansammlung als Versammlung erklärt und die Teilnehmenden auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung laut der geltenden Allgemeinverfügung des Landkreises Nienburg hingewiesen hatte, teilten sich die Personen in kleinere Gruppen auf und entfernten sich vom Versammlungsort. Durch die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten die Gruppen daraufhin u.a. im Bereich der Langen Straße festgestellt werden. Insgesamt trugen innerhalb dieser Versammlungen 15 Personen nicht die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung. Die Polizei leitete entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Betroffenen ein.

Bei Versammlungen in Rodenberg und Rehren/Autetal demonstrierten rund 50 Personen friedlich und größtenteils verordnungskonform. Lediglich ein Teilnehmender in Rehren/Auetal hielt sich nicht an die geltende Allgemeinverfügung des Landkreises Schaumburg zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung während einer Versammlung. Auch hier leiteten die Polizeibeamten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell