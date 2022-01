Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einbruch

Stadthagen (ots)

(bae)Im Laufe der vergangenen Woche wurde in Stadthagen, in der Pastor-Walzberg-Straße in ein Wohnhaus eingebrochen. Das Haus wird zurzeit renoviert. Daher kann der Tatzeitraum nicht näher eingegrenzt werden. Durch den oder die Täter wurde diverses Werkzeug entwendet. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell