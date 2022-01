Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Auffahrunfall wegen einer Katze

Stadthagen (ots)

(bae)Am Freitag, 07.01.2022 kam es um 17:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Stadthagen auf der Enzer Straße. Hier ist ein Pkw auf einen vorausfahrenden Transporter aufgefahren. Der 31-jährige Transporterfahrer musste Abbremsen, weil eine Katze unvermittelt auf die Straße gelaufen war. Der dahinterfahrende 33Jährige Nienstädter konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig abbremsen, so dass er auf den dann stehenden Transporter auffuhr. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 7000 Euro.

