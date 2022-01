Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter Diebstahl aus einer Garage

Stadthagen (ots)

(bae)In der Zeit vom 30.12.2021 bis zum 06.01.2022 wurde versucht in eine Garage in Stadthagen, in der Leinenweberstraße einzubrechen. Durch den unbekannten Täter wurde versucht das Garagenschloß aufzubohren. Dies misslang. Der Schließzylinder wurde dabei beschädigt. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten.

