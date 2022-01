Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Versuchter Diebstahl aus einer Werkstatt

Stadthagen (ots)

(bae)Am späten Nachmittag des 07.01.2022 kam es zwischen 17.00 und 18.00 Uhr zu einem versuchten Diebstahl aus einer Werkstatt in Wiedensahl. Hierzu wurde durch den Täter die Werkstatt durch eine unverschlossene Tür betreten. Vermutlich sollte eine Kettensäge entwendet werden, zumindest wurde diese zur Seite gestellt. Durch eine Zeugin wurde der Täter aufgeschreckt, so dass er den Tatort ohne die Kettensäge wieder verlassen hat. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann soll sich bitte mit der Polizei in Stadthagen unter der Rufnummer 05721 40040 in Verbindung setzten. In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis der Polizei, dass auch bei kurzer Abwesenheit Türen und Fenster verschlossen werden sollten. Dies gilt insbesondere auch für Garagen und Schuppen, da hier häufig Werkzeuge aufbewahrt werden, die einen deutlichen Wert aufweisen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell