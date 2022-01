Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Bückeburg (ots)

(PP) Am 05.01.2022 befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Passat gegen 21:50 Uhr die Riehestraße aus Nordholz kommend in Richtung Meinsen und kam in einer scharfen Linkskurve vermtl. aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW durchfuhr einen Graben, prallte gegen einen Baum, der durch den Unfall entwurzelt wurde und blieb stark beschädigt auf der angrenzenden Weide stehen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten hatte sich der unbekannte Unfallverursacher bereits unerlaubt vom Unfallort entfernt, nachdem er das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug verschlossen hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell