POL-NI: Bad Nenndorf: Gemeinsame Kontrollen von Polizei und der Samtgemeinde Nenndorf hinsichtlich der Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung

(Haa) Am Mittwoch den 05.01.2022 fand im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Bad Nenndorf eine gemeinsame Kontrolle durch Polizeibeamte des Einsatz- und Streifendienstes, der inspektionseigenen Verfügungseinheit und der Zentralen Polizeidirektion Hannover zusammen mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes der Samtgemeinde Nenndorf statt. Überprüft wurde hinsichtlich der Einhaltung der aktuellen Corona-Verordnung.

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 20:30 Uhr wurden gezielt der öffentliche Personennahverkehr, Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Einrichtungen körpernaher Dienstleister kontrolliert. Im Verlaufe des Einsatzes überprüfte das Team aus Polizei und Ordnungsamt insgesamt 54 Personen und 30 Geschäfte und Gastronomiebetriebe.

Dabei konnten 10 Verstöße gegen das korrekte Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, ein Verstoß gegen die 3-G Regelung am Arbeitsplatz sowie ein Verstoß zur korrekten Kontaktnachverfolgung festgestellt werden. Die Betroffenen wurden zunächst nur mündlich verwarnt. Mithilfe von aufklärenden Gesprächen sollten die angetroffenen Personen auf ihr Fehlverhalten und die daraus folgenden Konsequenzen hingewiesen und sensibilisiert werden. Die Kontrollen kamen in der Bevölkerung größtenteils positiv an.

