Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbrüche in Gartenhütten - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

In der Nacht zum Sonntag gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in mindestens vier Gartenhütten im Stadtteil Weiherfeld.

Durch Aufschneiden der Zäune verschaffte sich der Eindringling zwischen 17:00 Uhr und 15:30 Uhr gewaltsam Zutritt in die Kleingartenkolonie in der Straße "Im Weiherfeld". Hierbei verursachte er einen Sachschaden an einigen Zäunen, als auch an den Eingangstüren zu den Hütten und Schuppen. Im Inneren öffnete er anschließend Schränke und Schubladen. Ob der Dieb auf seiner Beutetour fündig wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Hinweise zur genannten Tate können beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter der Telefonnummer 0721 666-3411 gemeldet werden.

Marion Kaiser, Pressestelle

