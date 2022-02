Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere beschädigte Fahrzeuge in Weimar

Weimar (ots)

Am Samstagmorgen gegen 02:25 Uhr wurden erneut mehrere Fahrzeuge in Weimar beschädigt. Hier wurde aus der Prellerstraße eine männliche Person gemeldet, die sich an den Außenspiegeln mehrerer Fahrzeuge zu schaffen macht. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Ergreifen des Täters. Es wurde im Bereich Schubertstraße und Prellerstraße bei insgesamt zehn Fahrzeugen ein Gesamtschaden von fast 7000 Euro verursacht. Zum Täter ist weiterhin nur bekannt, dass er auf ca. 20 Jahre geschätzt wird und einen beigen Kapuzenpullover trug.

