Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec Fahrer

Kommen (ots)

Am Montag kam es zur Mittagszeit in der Ortslage Kommen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem PKW. Ausgangs eines engen Kreuzungsbereiches stießen beide Fahrzeuge miteinander zusammen. Die 69jährige Fahrerin des Pedelec kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Im Einsatz waren das DRK mit einem Rettungshubschrauber sowie die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues.

