Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch in Bitburg

Bitburg (ots)

Am Freitag, den 03.09.2021 kam es zwischen 15:40 und 17:10 Uhr im Ostring in Bitburg zu einem Wohnungseinbruch. Während die Bewohner des Hauses unterwegs waren, drangen nach derzeitigem Ermittlungsstand zwei unbekannte Männer über ein Fenster in das Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Schmuckstücke und einen geringen Bargeldbetrag. Von Nachbarn wurden zum besagten Zeitpunkt zwei männliche Tatverdächtige beobachtet. Zur Personenbeschreibung gaben die Zeugen an, dass die beiden Männer ca. 35 Jahre alt, dunkelhaarig und dunkel bekleidet waren. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.

