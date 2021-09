Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfallflucht nach Spiegelkollision im Gegenverkehr

Trittenheim (ots)

Am Vormittag des 06.09.2021 befuhr ein dunkler Kleinbus gegen 10:30 Uhr die B 53 von Trittenheim in Richtung Neumagen-Dhron. Kurz nach dem Ortsausgang Trittenheim kam ihm ein weißes Wohnmobil entgegen, das sich zunehmend der Fahrbahnmitte näherte. Schließlich kollidierte das Wohnmobil mit dem Außenspiegel des Kleinbusses. Anschließend entfernte sich das Wohnmobil ohne Weiteres von der Örtlichkeit. Der linke Außenspiegel des Wohnmobils dürfte bei dem Zusammenstoß nicht unerheblich beschädigt worden sein. Zeugen werden gebeten, entsprechende Hinweise auf das Wohnmobil der Polizei in Schweich oder der Polizei in Bernkastel-Kues zu melden.

