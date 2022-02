Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Junger Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Weimar (ots)

Gleich zweimal fiel ein 18-Järiger BMW-Fahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag negativ in Weimar auf. Gegen halb 2 Uhr wurde dieser einer Verkehrskontrolle in der Ettersburger Straße unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest führte hier zu einem positiven Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Methamphetamin. In der weiteren Folge wurde mit dem Fahrzeugführer eine Blutentnahme im Klinikum durchgeführt und nach Abschluss dieser wurde er belehrt, vorerst kein Fahrzeug mehr zu führen. Offensichtlich fruchtete dies nicht, denn gegen halb 4 Uhr fuhr der junge Mann den gleichen Beamten in der Martersteigstraße erneut über den Weg. Nun folgte eine erneute Blutentnahme und der Fahrzeugschlüssel wurde im Anschluss sichergestellt. Den 18-Jährigen erwarten nun gleich zwei Bußgeldverfahren mit entsprechend hohen Geldbußen.

