Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit Verletzten

Hoya (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag Nachmittag gegen 16.25 Uhr auf der Kreuzung bei der Classic-Tankstelle. Ein 69-jähriger Thedinghäuser kam aus Richtung Schierholz und wollte die Kreuzung geradeaus in die Deichstraße überqueren. Dabei übersah er einen 50-jährigen Langwedeler, der die L351 aus Richtung Schulzentrum kommend in Richtung Mehringen befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Pkw des Thedinghäusers noch gegen einen am Kreuzungsbereich wartenden 77-jährigen Hoyaer geschoben wurde. An sämtlichen Pkw entstand teils erheblicher Sachschaden. 2 Pkw mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Der Langwedeler musste, da er über Schmerzen klagte, mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt werden.

